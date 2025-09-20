پخش زنده
مراسم توزیع یک هزار بسته لوازم التحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار منطقه ۵، با حضور محمدرضا پوریافر شهردار منطقه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی و جمعی از خیرین محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه در این مراسم گفت: اگر در زندگی سهمی برای کمک به نیازمندان و انجام کارهای نیک در نظر بگیریم، بیتردید برکات و اثرات مثبت آن را در زندگی خود و جامعه مشاهده خواهیم کرد. به همین منظور و در راستای حمایت و فراهم کردن بستری مناسب برای تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۵ با مشارکت خیرین اقدام به توزیع این بستههای لوازم التحریر کرده است.
پوریافر با تأکید بر اهمیت آموزش همگانی افزود: زیرساختهای سازندگی هر جامعه به آموزش بازمیگردد و آیندهسازان هر کشوری از مدارس رشد میکنند. شهرداری علاوه بر مسئولیتهای گسترده در مدیریت شهری، وظیفه مشارکت در آموزش شهروندی را نیز بر عهده دارد. بر این اساس، طرح «استقبال از مهر» با رویکردی دوگانه، شامل اقدامات زیرساختی و فرهنگی، در منطقه ۵ اجرا شده است.
وی از انجام اقدامات گسترده در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: بهمنظور ایجاد محیطی امن و با نشاط برای دانشآموزان، آسفالت بیش از ۲۳ مدرسه به میزان ۴٬۶۳۵ تن در مساحت ۳۸٬۲۵۴ مترمربع بهسازی شده و رنگآمیزی، ایزوگام و تعمیرات اساسی در ۱۱ مدرسه انجام شده است. همچنین، فضاسازی فرهنگی و زیباسازی محیط مدارس با کاشت نهال، شست و شوی ۴۰ مدرسه، اجرای دیوارنگاریهای فرهنگی و آموزشی در ۳۰ مدرسه و توزیع مخازن پسماند خشک در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار منطقه ۵ به اقدامات ترافیکی و حملونقل پیرامون مدارس نیز اشاره کرد و گفت: بهبود وضعیت معابر، خطکشی گذرگاهها، نصب و به روزرسانی تجهیزات ترافیکی، مشارکت با پلیس راهور در برگزاری کارگاههای آموزشی برای رانندگان سرویسهای مدارس و دانش آموزان از جمله اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان است.در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز، علاوه بر توزیع لوازم التحریر و بستههای معیشتی بین دانش آموزان و خانوادههای نیازمند، برنامههای آموزشی و فرهنگی همچون «فراموز سیار» با موضوع آموزش شهروندی و محیطزیست در مدارس اجرا شده است.