به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصرآبادی گفت: در سال جاری مساحتی حدود ۴۵۰ هزارهکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در سنوات قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصه‌های مرتعی احیاء و اصلاح شده شد برای بهره برداری و تعلیف دام مرتعداران ذیحق استان آزادسازی شد.

به گفته وی ۳۲۵ هزار واحد دامی متعلق به شش هزار و ۴۰۰ خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری، در ۱۱۰ منطقه در سطح استان به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره برداری خواهند کرد.

نصرآبادی گفت: با احیا این عرصه‌های علاوه بر حفاظت خاک، اهداف مربوط به اصلاح و احیا مراتع، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود عوامل زیست محیطی محقق می‌شود.

به گفته وی همچنین این اقدام باعث افزایش تولید علوفه خشک و بالطبع علوفه قابل برداشت به میزان ۱۸ هزار تُن به ارزش ۱۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی معادل ۷۰ درصد قیمت جو است.