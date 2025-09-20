به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داریوش سرخانی مقدم، مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: تأمین درآمدهای مالیاتی برای جبران هزینه‌های جاری کشور، ارتقای عدالت، توسعه پایدار، شفافیت، حکمرانی مبتنی بر داده و بهبود فضای کسب‌وکار، محورهای اصلی فعالیت سازمان امور مالیاتی بوده و تمامی فعالیت‌ها بر اساس این محورها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی افزود: برای دومین سال پیاپی، مودیان مالیاتی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند که این اقدام در سطح جامعه بسیار مؤثر بوده و فرهنگ‌سازی خوبی برای مشارکت در عمران و آبادانی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳۴ پروژه از محل درآمد مالیاتی در استان اردبیل و با اعتبار ۳۹۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود که این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله آب، کشاورزی، محیط‌زیست، آموزش عالی، امور فرهنگی، گردشگری، ورزشی، آموزش‌وپرورش، انرژی، حمل‌ونقل، دفاعی و امنیتی تعریف شده است.

سرخانی مقدم تصریح کرد: ۲۳ کلاس درس از محل درآمد مالیاتی و با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان احداث می‌شود؛ همچنین برای پروژه تونل دوم حیران نیز ۵۰ میلیارد تومان از این محل به پیمانکار پروژه پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: مودیان مالیاتی کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد در سال می‌توانند به‌جای اظهارنامه مالیاتی از فرم تبصره ۱۰۰ برای خوداظهاری استفاده کنند که در واقع با کمک این فرم، محاسبات مالی به طور چشمگیری تعدیل می‌شود.