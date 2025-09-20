اجرای طرح “کاروان مهر و نشاط” در مدارس کهگیلویه و بویراحمد
طرح کاروان مهر و نشاط به صورت نمادین در مدرسه شاهد یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طرح کاروان مهر و نشاط با هدف توزیع لوازم ورزشی و بهداشتی همزمان با سراسر کشور در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت نمادین در مدرسه شاهد یاسوج برگزار شد. مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: در راستای پروژه مهر و بازگشایی مدارس، تجهیزات ورزشی و بهداشتی به ارزش بیش از ۸ میلیارد تومان تهیه و در مدارس استان توزیع میشود. ایوب رضایی افزود: با توجه به رویکرد توسعه عدالت آموزشی، تلاش کردهایم این تجهیزات در همه مدارس، حتی مناطق محروم و دورافتاده، توزیع شود تا شور و نشاط بیشتری در بین دانشآموزان ایجاد گردد. رضایی با بیان اینکه این طرح در ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود، اضافه کرد: تا پیش از آغاز سال تحصیلی، همه تجهیزات در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: ورزش یکی از عوامل مهم در یادگیری و شادابی دانشآموزان است و مسئولان موظفاند فرصت لازم را برای دانشآموزان فراهم کنند. محمد بهرامی افزود: تجهیزات ورزشی و بهداشتی تهیهشده برای ۱۳ شهرستان و منطقه استان ارسال میشود و نگاه ویژهای به مدارس مناطق محروم در این طرح وجود دارد. بهرامی تاکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد شور و نشاط، گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.