استاندار قزوین، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوذری به پروژه انتقال آب طالقان به قزوین اشاره کرد و گفت: این پروژه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بودجه ۱۰ سال پول استان را می‌طلبد تا بتوانیم آب را منتقل کنیم، اما با استفاده از شیوه‌های جدید قرار است کار ۳۰ سال مانده را ۱۸ ماه انجا دهیم.

وی همچنین از پیشرفت بیمارستان پاسارگاد با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

نوذری بر لزوم حذف برخی رویه‌های ناکارآمد گذشته که منابع استان را کاهش می‌دهند، تاکید کرد.

استاندار همچنین شرط حمایت از واحد‌های تولیدی را ورود منابع مالی آنها به استان اعلام کرد و گفت: اگر واحد‌های تولیدی منابع مالی خود را وارد استان نکنند هیچ حمایتی نمی‌کنیم و نزدیک ۳۸۰۰ تولیدی در استان داریم که بیشتر آن‌ها تاثیر گذار هستند.

وی بر نقش حیاتی فعال و پویاتر شدن سیستم بانکی استان در رشد و توسعه بخش‌های مختلف و کمک به کسب و کار کشور تاکید کرد.