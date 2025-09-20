رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رازو و جرگلان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در همکاری مشترک با نیرو‌های هنگ‌مرزی حصارچه، در گشت و کنترل شبانه موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی متخلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سلیمان رخشا افزود: این فرد با استفاده از روش غیرمجاز و به‌کارگیری چوب‌دستی، چهار قطعه کبک را شکار کرده بود که پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورتجلسه، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری دو متخلف پرنده‌گیر در نقطه صفر مرزی خشتلی

باغانی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان هم گفت: در گشت و کنترل مشترک مأموران یگان حفاظت محیط زیست و پاسگاه مرزبانی خشتلی، این افراد در حال اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری شناسایی و دستگیر شدند.

به گفته باغانی، متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.