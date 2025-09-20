به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سلیمان رضازاده جانشین سپاه ناحیه مراغه گفت:در آستانه بازگشایی مدارس ۴۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۴۰ میلیون تومان بین دانش آموزان بی بضاعت مراغه ای توزیع شد.

رضازاده افزود: در این بسته‌ها به همراه کیف، شش عدد دفتر، خط کش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

وی اضافه کرد:همزمان با بازگشایی مدارس حدود ۷۰۰ بسته نوشت افزار به همت پایگاه‌های مقاومت در بین دانش آموزان توزیع شد.

وی ارزش بسته‌های توزیع شده را ۷۰۰ میلیون تومان بیان کرد.