اهدای ۴۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مراغهای
در آستانه آغاز سال تحصیلی ۴۰ بسته نوشت افزار به همت پایگاه مقاومت بسیج وقار در بین دانش آموزان بی بضاعت مراغهای توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سلیمان رضازاده جانشین سپاه ناحیه مراغه گفت:در آستانه بازگشایی مدارس ۴۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۴۰ میلیون تومان بین دانش آموزان بی بضاعت مراغه ای توزیع شد.
رضازاده افزود: در این بستهها به همراه کیف، شش عدد دفتر، خط کش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
وی اضافه کرد:همزمان با بازگشایی مدارس حدود ۷۰۰ بسته نوشت افزار به همت پایگاههای مقاومت در بین دانش آموزان توزیع شد.
وی ارزش بستههای توزیع شده را ۷۰۰ میلیون تومان بیان کرد.