۲۶ ناشر بورسی بیش از یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سود در هفته چهارم شهریور به حساب ۶۶۸ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته چهارم شهریور، مبلغی بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سود جاری و سنواتی به همراه حق تقدم به حساب ۶۶۸ هزار و ۳۶۲ سهامدار واریز شد.
واریز سود جاری ۲۰ شرکت
این گزارش میافزاید: در هفته چهارم شهریور امسال، ۲۰ شرکت سود جاری ۶۳۹ هزار و ۴۲۰ سهامدار را که شامل ۵۶۸ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان میشود به حساب بانکی آنها واریز شد.
واریز سود سنواتی و حق تقدم ۶ ناشر
در این بازه زمانی، ۶ ناشر سود سنواتی ۲۸ هزار و ۹۴۲ سهامدار که شامل یک هزار و ۱۸۱ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان میشود را توسط سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند.
نگاهی به روند پرداختهای هفتگی
روند پرداخت متمرکز سود سهامداران از طریق سامانه سجام، نشاندهنده رشد متعادل در مقایسه با گذشته است. برای نمونه، در گزارش هفتگی پیشین، ۴۲۰۰ میلیارد تومان سود به ۱.۸ میلیون سهامدار پرداخت شده بود. پرداخت ۱,۷۵۰ میلیارد تومان سود به بیش از ۶۶۸ هزار سهامدار در یک هفته اخیر نیز، نشانهای از پویایی و رشد زیرساختهای دیجیتال در بازار سرمایه ایران است.
مقایسه این آمار با گزارشهای پیشین نشان میدهد که تعداد سهامداران بهرهمند از سجام و حجم پرداختهای متمرکز در حال افزایش است. این روند نهتنها اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند، بلکه با کاهش هزینههای عملیاتی شرکتها و افزایش شفافیت، به پایداری بازار کمک میکند.