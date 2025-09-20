به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس پلیس راه بجنورد گفت: این تصادف در نزدیکی پل شهید سلیمانی به وقوع پیوست و برخورد شدیدموتورسیکلت با گارد ریل کنار جاده منجر به برخورد سر راننده موتورسیکلت با جسم سخت و فوت در محل تصادف شد و سرنشین دیگر موتورسیکلت نیز به شدت مجروح و به بیمارستان اعزام شد.

سرهنگ حسن یزدانی افزود: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.