نشست مشترک موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، با حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، در نشست مشترک موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، با حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بر تقویت همکاریهای دوجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نماز جمعه برای پیگیری مسائل استانها تأکید شد.
در این دیدار که با هدف همافزایی و تعامل بیشتر میان شوراهای اسلامی و نهاد نمازجمعه در سراسر کشور برگزار شد، دو طرف با طرح موضوع ضرورت ارتباط مستقیم با مردم و انعکاس مطالبات محلی، از استفاده متقابل از ظرفیتهای دو نهاد برای حل مسائل شهری و استانی در راستای رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام، تأکید کردند.