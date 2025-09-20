

به گزارش معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، یک‌هزار بسته حمایتی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهری و روستایی شهرستان بروجرد توزیع شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

مقداد صارمی افزود:این بسته‌ها با مشارکت بنیاد برکت و گروه‌های جهادی تهیه و در نخستین گام، به صورت پایلوت در یکی از مساجد مناطق حاشیه‌ای شهر بین دانش‌آموزان نیازمند بروجردی توزیع شد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت گفت: با اجرای طرح حمایتی نوشت افزار دانش آموزان ،تلاش می‌شود بخش مهمی از نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان محروم تأمین و زمینه ی عدالت آموزشی در این شهرستان تقویت شود.



امسال ۵۹ هزار دانش‌آموز بروجردی در ۴۲۰ واحد آموزشی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند .