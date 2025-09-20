اهدای یکهزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند بروجردی
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بروجرد از توزیع یک هزار بسته نوشتافزار بین دانشآموزان نیازمند
این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، یکهزار بسته حمایتی بین دانشآموزان کمبرخوردار شهری و روستایی شهرستان بروجرد توزیع شد.
مقداد صارمی افزود:این بستهها با مشارکت بنیاد برکت و گروههای جهادی تهیه و در نخستین گام، به صورت پایلوت در یکی از مساجد مناطق حاشیهای شهر بین دانشآموزان نیازمند بروجردی توزیع شد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشآموزان کمبضاعت گفت: با اجرای طرح حمایتی نوشت افزار دانش آموزان ،تلاش میشود بخش مهمی از نیازهای آموزشی دانشآموزان محروم تأمین و زمینه ی عدالت آموزشی در این شهرستان تقویت شود.
امسال ۵۹ هزار دانشآموز بروجردی در ۴۲۰ واحد آموزشی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند .