مدیر آموزش و پرورش لنگرود گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از ۵ میلیارد ریال لوازم التحریر و لباس دانش آموزی بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر آموزش و پرورش لنگرود از توزیع بستههای حمایتی شامل لوازمالتحریر و لباس دانشآموزی به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
مازیار خداجو افزود: با همکاری مجمع خیران انجمنهای خیریه، هزار و ۴۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانش آموزان بیبضاعت به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تهیه شد.
وی گفت: ۲۰۰ دست لباس دانشآموزی هم به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.