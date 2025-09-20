مدیر آموزش و پرورش لنگرود گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از ۵ میلیارد ریال لوازم التحریر و لباس دانش آموزی بین دانش آموزان کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.

توزیع بیش از هزار قلم لوازم‌التحریر و لباس دانش‌آموزی در لنگرود توزیع بیش از هزار قلم لوازم‌التحریر و لباس دانش‌آموزی در لنگرود توزیع بیش از هزار قلم لوازم‌التحریر و لباس دانش‌آموزی در لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر آموزش و پرورش لنگرود از توزیع بسته‌های حمایتی شامل لوازم‌التحریر و لباس دانش‌آموزی به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

مازیار خداجو افزود: با همکاری مجمع خیران انجمن‌های خیریه، هزار و ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش آموزان بی‌بضاعت به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تهیه شد.

وی گفت: ۲۰۰ دست لباس دانش‌آموزی هم به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.