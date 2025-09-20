کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی امروز به صورت همزمان به مدارس سراسر کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید رضا خانمحمدی , رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ، در مراسم اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس از بهره برداری از ۱۲هزار کلاس درس با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

خانمحمدی گفت: بیش از ۶۰ درصد طرح های مدرسه سازی با مشارکت خیران انجام می‌شود. به گفته خانمحمدی, در طرح شهید عجیمان ۶۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی شد.وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی برای رشد و تعالی آموزش کشور خبر داد و گفت: ۲۴۰۰ واحد پرورشی و تربیتی به بهره برداری می رسد.

استاندار تهران‌ هم در مراسم اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس ‌از پیشرفت چشمگیر استان تهران در حوزه فضای آموزشی خبر داد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، رتبه استان در این زمینه از ۲۸ به ۲۱ ارتقا یافته است. وی همچنین از هوشمندسازی ۱۸۰۰ کلاس درس با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای هر کلاس خبر داد.

وی با اشاره به جهاد صورت گرفته در یک سال گذشته، گفت: استان تهران در گذشته در رده ۲۸ از نظر فضای آموزشی قرار داشت و با تراکم بالای دانش‌آموزان در برخی مناطق، به ویژه در جنوب شهر که گاهی شاهد تراکم ۴۸ نفر در کلاس بودیم، مواجه بود‌.

معتمدیان افزود: با اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، مجموعه وزارت آموزش و پرورش و همچنین مشارکت فعالانه خیران ، شاهد تحولات بزرگی در استان تهران بودیم. تلاش شده با استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف و ظرفیت ۴۷ شهرداری در سطح استان، این عقب‌ماندگی جبران شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، هم در این مراسم ، از ارسال ۱۳۰ میلیارد تومان تجهیزات به مدارس پایتخت خبر داد و این اقدام را تحقق عملی سیاست‌های کیفیت‌بخشی دولت چهاردهم دانست.