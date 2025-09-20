به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های پیشیابی وبا توجه به افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور از امروز تا اواسط هفته به تدریج بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و گاهی وزش باد نسبتاً شدید سبب ایجاد گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق بیابانی و مستعد از جمله مرز شرقی خواهد شد.

وی افزود: به لحاظ دمایی نیز تا فردا روند افزایش دما به طور موقت ادامه دارد و با توجه به احتمال کاهش کیفیت هوا، عدم حضور افراد با سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی سالمندان و کودکان در فضای باز توصیه می‌شود.

زارعی گفت: همچنین با توجه به ورزش بادهای نسبتاً شدید اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی مورد نظر باشد.

در شبانه روز گذشته سربیشه با ۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با ۴۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد .

نوسانات دما در مرکز استان نیز بین ۱۵ و ۳۳ درجه ثبت شد.