براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۵ ماهه امسال با رشد ۱۰ درصدی به مرز ۳ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ حجم صادرات آهن و فولاد در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۷ درصد معادل ۷۹۶ هزار تن افزایش داشته است. این در حالی است که در آمار ۳ ماهه، این شاخص نزولی بوده است.

براساس این آمار؛ ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۵ ماهه امسال با رشد ۱۰ درصدی به مرز ۳ میلیارد دلار رسیده است.

همچمنین روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن ۸۰ درصد در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته افزایش یافته است که این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است.

تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد که سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۳۱ درصد کاهش یافته است!

براساس این گزارش؛ تقویت رویکرد صادراتی در شرکت‌های گروه فولاد مبارکه از جمله خود این شرکت و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، افزایش ۱۲۲ میلیون دلاری ارزآوری انواع ورق‌های فولادی را برای کشور به ارمغان آورده و مجموع ارزش صادراتی این محصولات در ۵ ماهه امسال را به ۲۱۶ میلیون دلار رسانده است.