فردا، جریان گاز مشترکان چند روستا در شهرستان ارومیه به مدت ۹ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با توجه به انجام عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی واقع در محور جنیزه شهرستان ارومیه؛ جریان گاز مشترکان روستا‌های تازه کند جنیزه- تازه کند قاطر چی- آزادگان- بلدبو- حاجی آباد- آرمود آغاج –یورقانلوی جنیزه –جنیزه-اسماعیل آقا قلعه سی و تمتمان از ساعت ۸ صبح روزیک شنبه ۳۰ شهریور به مدت ۹ ساعت قطع خواهد شد.

مشترکان از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.