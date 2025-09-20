به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ از تزئین و رنگ آمیزی در و دیوار‌ها گرفته تا نوسازی وسایل و تجهیز لوازم ضروری، برای پذیرش نوگلان که در حال آماده شدن برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند.

حدود ۳۵۰ مجوز تاسیس کودکستان تاکنون در کارگروه شورای نظارت بر تعلیم وتربیت کودک استان صادر شده است.

در مجموع ۴۲۲ مهدکودک و پیش دبستانی در استان وجود دارد که ۳۵۰ مورد مجوز دریافت کرده‌اند و مابقی آنها در چرخه مجوز تطبیق هستند.

از مجموع مهدکودک‌های دایر در شهرستان بجنورد ۱۰۰مورد، شیروان ۸۶، مانه و سملقان ۵۶، اسفراین ۵۲، فاروج ۴۸، راز و جرگلان ۳۲، جاجرم ۲۶، گرمه ۱۳ و شهرستان بام و صفی آباد ۹ مورد است.

آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت و آموزش عمومی، وظیفه ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن را برعهده دارد.