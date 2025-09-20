به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس، علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت کلان، پیگیری دغدغه‌های ملموس و روزمره مردم در حوزه انتخابیه است. کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز همواره خود را موظف دانسته تا در کنار مردم باشد و با بررسی دقیق مشکلات، از دستگاه‌های اجرایی پاسخ بخواهد و برای اصلاح امور قدم‌های عملی بردارد.

در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به یکی از موضوعات بسیار مهم و تأثیرگذار در زندگی روزمره مردم که مسئله کیفیت نان است، اشاره کرد و گفت: نان قوت غالب سفره مردم ایران است و کوچک‌ترین تغییر در کیفیت یا قیمت آن، اثر مستقیم بر معیشت مردم دارد. ازاین‌رو، پیگیری این موضوع از جمله وظایف حاکمیت و نمایندگان مردم است.

وی افزود: بر اساس استاندارد‌های ملی آرد، تقسیم‌بندی مشخصی برای آرد نانوایی‌ها وجود دارد؛ آرد نان بربری با ۱۵ تا ۱۸ درصد سبوس گیری، آرد نان‌های لواش و تافتون با ۱۱ تا ۱۵ درصد سبوس گیری، آرد نان سنگک با ۶ تا ۱۱ درصد سبوس گیری آرد کامل با حداکثر ۵ درصد سبوس گیری است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آنکه تا پیش‌ازاین، در استان خراسان رضوی برای نان بربری آرد ۱۵ درصد سبوس گیری اختصاص می‌یافت، بیان کرد: همچنین برای نان لواش و تافتون در اکثر شهرستان‌ها آرد ۱۲ درصد سبوس گیری توزیع می‌شد و تنها در مشهد، تربت‌جام و تایباد، آرد ۱۵ درصدی در اختیار نانوایان قرار می‌گرفت؛ لذا این روند، با تصمیم اخیر به حالت یکسان و ۱۲ درصد کاهش یافت تا با سایر شهرستان‌ها هماهنگ شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر اظهار کرد: نتیجه این تغییر آن بود که سهم آرد ۱۵ درصد سبوس گیری در کل استان، از ۶۴ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت. این اقدام، تنها در شهریورماه سال جاری منجر به صرفه‌جویی حدود ۸۰۰ تن گندم شده است، رقمی که ارزش ریالی آن بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که این به معنای مدیریت صحیح منابع در کنار حفظ کیفیت نان مردم است.

وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد اینکه چنین تصمیمی، با پیگیری‌های مستمر و نظارت دقیق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در چارچوب مسئولیت‌های کمیسیون اصل نود به مرحله اجرا رسیده است. این کمیسیون، خود را زبان رسای مردم می‌داند و هرجا که طرز کار دستگاه‌ها موجب اجحاف به مردم یا سوءمدیریت منابع شود، بی‌تردید ورود خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: امروز، در شرایطی که مردم با فشار‌های اقتصادی مواجه‌اند، کوچک‌ترین اصلاح در سیاست‌های اجرایی می‌تواند آثار بزرگی بر معیشت خانوار‌ها داشته باشد؛ لذا به نظر من این تغییر نه‌تنها کیفیت نان استان را تحت‌تأثیر مثبت قرار می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز مدیریت بهینه منابع ملی نیز خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از این روبه مردم عزیز اطمینان می‌دهم که پیگیری برای بهبود کیفیت نان، نظارت بر روند توزیع آرد، جلوگیری از تخلفات و حمایت از نانوایان شریف همچنان در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار دارد و این مسیر را تا تحقق رضایت کامل مردم ادامه خواهیم داد.

وی تأکید کرد: نمایندگان مردم سکوت نخواهند کرد و همان‌طور که در موضوع آرد و نان ورود کردیم، در سایر مسائل معیشتی نیز به پشتوانه مردم ایستاده‌ایم. این مهم با همکاری اداره غله استان، انجام شد که اهتمام جدی به اجرای سیاست‌ها و همراهی با مصوبات وزارت کشور که در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری و محقق شده، داشته و نقش مهمی در تحقق این اقدام ایفا کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پایبندی و همت دستگاه اجرایی در کنار نظارت مجلس، نشان می‌دهد که هرگاه تعامل و هماهنگی واقعی میان قوه مقننه و دستگاه‌های اجرایی برقرار شود، نتایج ارزشمندی برای مردم حاصل خواهد شد. این همکاری نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی برای تأمین معیشت مردم و مدیریت صحیح منابع ملی است.