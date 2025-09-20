گروهک تروریستی منافقین برای لاپوشانی بحرانی پیری خود با وعده پرداخت پول و غذا از مهاجران و پناهنده‌های اهل شرق اروپا و دختران و پسران جوان استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروهک تروریستی منافقین برای لاپوشانی بحرانی پیری خود از مهاجران و پناهنده‌های اهل شرق اروپا در تجمعاتش استفاده می‌کند و یا با پول دادن به دختران و پسران جوان سعی در پنهان کردن ماجرای پیری و فرسودگی اعضایش را دارد.

این دختران و پسران جوانان باید تا حد امکان از مهاجران ایرانی یا شباهت بسیاری با ایرانیان داشته باشند و گروهک تروریستی منافقین با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ یورو از آن‌ها برای حضور در تجمع‌هایش استفاده می‌کند.

محمدجواد رضاسلطانی گزارش می‌دهد.