به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروهک تروریستی منافقین برای لاپوشانی بحرانی پیری خود از مهاجران و پناهندههای اهل شرق اروپا در تجمعاتش استفاده میکند و یا با پول دادن به دختران و پسران جوان سعی در پنهان کردن ماجرای پیری و فرسودگی اعضایش را دارد.
این دختران و پسران جوانان باید تا حد امکان از مهاجران ایرانی یا شباهت بسیاری با ایرانیان داشته باشند و گروهک تروریستی منافقین با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ یورو از آنها برای حضور در تجمعهایش استفاده میکند.
محمدجواد رضاسلطانی گزارش میدهد.