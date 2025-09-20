فرمانده انتظامی شهرستان آمل از وقوع درگیری منجر به قتل پسر ۱۶ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید باقری جامخانه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و نزاع منجر به قتل در یکی از خیابان‌های شهرستان آمل، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد بر اثر درگیری و نزاع، پسر ۱۶ ساله که با ضربه چاقو به سینه بر اثر شدت جراحات وارده و انتقال به بیمارستان فوت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با بیان اینکه در این درگیری متهم نیز با چاقوی کمری که به همراه داشته، ضربه به سینه مقتول وارد کرده و از محل متواری شده بود.

سرهنگ باقری تصریح کرد: اقدامات فنی و پلیسی تیم ویژه کارشناسان پلیس آگاهی، متهم در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار موقت صادره روانه زندان شد.