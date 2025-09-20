به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خانم دکتر نسرین خباز نوری، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: کودک دوساله‌ای که به دنبال وارد کردن مروارید سیاه رنگ در داخل بینی به بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعه کرده بود بلافاصله جهت خارج کردن به اتاق عمل منتقل شد.

وی اظهارداشت: با توجه به بزرگ بودن شاخک بینی، این مروارید در پشت شاخک بینی گیر کرده بود و خارج کردن آن کمی مشکل بنظر می‌رسید که به لطف خدا و با کمک پزشکان و کارکنان اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان بدون هیچ عارضه‌ای خارج شد.

دکتر خباز نوری ضمن توصیه به والدین جهت مراقبت از کودکان گفت: زمانی که جسم خارجی وارد بینی می‌شود با توجه به اینکه احتمال افتادن جسم از پشت بینی به داخل حلق و احتمال خفگی وجود دارد، حساسیت عمل بسیار بالا می‌باشد.