فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی متخلف خبر داد.

کشف هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه از یک واحد صنفی متخلف در قاینات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ، سرهنگ فولادی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد محترقه توسط یک واحد صنفی در شهر قاین، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان با انجام اقدامات و تحقیقات میدانی، واحد صنفی متخلف را شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از واحد صنفی، تعداد هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز دست ساز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.