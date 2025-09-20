پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز از یک واحد صنفی متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ، سرهنگ فولادی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد محترقه توسط یک واحد صنفی در شهر قاین، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان با انجام اقدامات و تحقیقات میدانی، واحد صنفی متخلف را شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از واحد صنفی، تعداد هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز دست ساز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.