پیشبینی وزش باد و تلاطم دریا در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر وزش بادهای شمالی و جنوبی و تلاطم دریا را برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، از اواخر وقت امروز شنبه تا عصر یکشنبه با وزش باد شمال غربی سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان متلاطم خواهد بود.
حسین مستانه افزود: همچنین از روز دوشنبه تا ظهر پنجشنبه با وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی، خلیج فارس مواج و متلاطم پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد، در مناطق شمالی و مرکزی با احتمال گردوخاک و فردا در برخی نقاط جنوبی استان مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مستانه ارتفاع موج دریا را در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از امشب ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۰۰:۵۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۶:۵۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۵۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۰۸ دقیقه خواهد بود.