به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم هیئت کبدی جوانان قم که فینال مسابقات قهرمانی کشور راه یافته بود، در این بازی برابر هیئت خوزستان با نتیجه ۴۴ - ۴۱ مغلوب حریف خود شد به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

کبدی‌بازان قمی پیش از این بازی، در مرحله گروهی نمایندگان یزد و قزوین را شکست داده بودند و در مرحله حذفی هم بر تیم‌های لرستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان غلبه کردند و دیدار نهایی راه یافتند.

نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان کشور به میزبانی همدان برگزار شد‌.