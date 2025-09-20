به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جشنواره با هدف معرفی این هنر و آشنایی مردم با فرش دستباف این روستا و نیز بازاریابی برای این فرش‌ها برگزار شد.

رئیس صنعت معدن و تجارت استان همدان در این مراسم ،گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی یکی از اقدامات لازم برای احیای دوباره فرش همدان است.

آقای محمدعلی محمدی احیای فرش استان همدان در سراسر نقاط استان و حمایت از مراکز تولیدی را یکی از اولویت‌های سازمان صمت دانست و گفت: این جشنواره‌ها فرصتی برای بازگشت به هویت واقعی فرش و کمک به ماندگاری این هنر-صنعت ارزشمند در سطح دنیا است.

وی با اشاره به اهمیت صنعت فرش در استان گفت:حدود ۶۰ هزار نفر بافنده در سطح استان داریم که تنها در شهرستان ملایرحدود ۶۰۰۰ نفر به این حرفه مشغول‌اند و از این تعداد دوهزارو ۴۰۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند.