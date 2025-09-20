صعود کشتکار، اسماعیلی و مهمدی به نیمه نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیج ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحلعه با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با دیوید لوسونچی نایب قهرمان جهان از مجارستان مبارزه خواهد کرد.