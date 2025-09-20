به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران گفت: فرزندان خانواده مرحوم حاج شکر اله محامد و همسرش مرحومه اش حاجیه ملوک شیر شکن یک باب منرل مسکونی را به بهداشت و درمان اهدا کردند.

امین رضایی ارزش ریالی این خانه را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این منزل مسکونی در محله سه راهی شهر دوگنبدان اهدا شده است.

رضایی با بیان اینکه پایگاه سلامت ولیعصر در این محل مستقر شده است، اضافه کرد: بیش از ۷ هزار نفر در محله سه راهی شهر دوگنبدان از خدمات بهداشتی و درمانی این پایگاه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران ادامه داد: در این مرکز پزشک، ماما، مراقب سلامت و دندانپزشک به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند

رضایی افزود: با راه اندازی این پایگاه دسترسی مردم این محله به خدمات بهداشتی و درمانی آسانتر می‌شود.