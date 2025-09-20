رئیس پلیس راهور استان یزد از آماده باش کامل نیرو‌ها برای روان سازی ترافیک در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها و تامین ایمنی دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: پلیس راهور با استقرار نیرو‌های پیاده و خودرویی در معابر اصلی و پرتردد و همچنین اطراف مدارس، به ویژه مقاطع ابتدایی و راهنمایی، ایمنی تردد دانش‌آموزان را تامین خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا، اجرای طرح‌های ابتکاری همچون پلیس مدرسه و همیار پلیس، ساماندهی گذرگاه‌های عابر پیاده و ایمن‌سازی معابر محدوده مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ دستوار با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در کاهش بار ترافیکی افزود: از والدین درخواست داریم از انتخاب رانندگان سرویس‌های بدون مجوز خودداری و حتی‌الامکان از سرویس مدارس به‌جای خودرو‌های شخصی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: خانواده‌ها در صورت استفاده از وسیله شخصی ضروری است مدیریت زمان داشته باشند و زودتر از منزل خارج شوند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

سرهنگ دستوار افزود: رانندگان سرویس مدارس، معلمان کلاس سیار ترافیک هستند؛ چراکه کودکان بخش عمده‌ای از یادگیری خود را در مسیر رفت و برگشت مدرسه تجربه می‌کنند بنابراین رعایت ظرفیت مجاز خودرو، جلوگیری از جابه‌جایی دانش‌آموزان به صورت ایستاده و رعایت کامل قوانین از الزامات این رانندگان است.

سرهنگ دستوار با اشاره به افزایش حجم ترافیک در آغاز سال تحصیلی گفت: تجمع خودرو‌های شخصی مقابل مدارس در ساعات شروع و پایان، موجب ایجاد ترافیک و انسداد معابر می‌شود. بهترین راهکار برای کاهش این مشکلات، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رعایت حقوق عابران پیاده به ویژه دانش‌آموزان است.