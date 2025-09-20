

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران درباره عملکرد داوران در ۶ بازی روز جمعه از هفته چهارم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: در بازی آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان که از سیستم VAR بهرمنده نبود، هیچ گونه مشکل یا تصمیم بحث برانگیز و تاثیرگذار از سوی تیم داوری ندیدیم. به همین خاطر می‌توان عملکرد آنها را بسار موفق دانست.

صفیری در خصوص دیگر دیدار این هفته که بدون تکنولوژی داور ویدئویی بود تاکید کرد: نکته این بازی در دقیقه ۹۴ بود که خطایی پشت محوطه جریمه فجر سپاسی شیراز به سود ذوب آهن باید گرفته می‌شد که این این صحنه از چشم داور دور مانده است. چون VAR وجود نداشت نمی‌توانست آنرا اعلام کند، اما واضح است که این خطا پشت محوطه جریمه بود.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: در خصوص بازی فولاد و خیبر خرم آباد داوران بدون کمترین تأثیر در جریان مسابقه قضاوت کردند. در دقیقه ۹۰ گلی که خیبر به ثمر می‌رساند کمک داور به درستی اعلام آفساید می‌کند و تصمیم او کاملا برای مردود شدن گل صحیح بود. VAR هم تصمیم درست کمک داور را تأیید کرد.

وی درباره دیدار بین گل گهر و ملوان تصریح کرد: در بازی گل گهر و ملوان در حالی برگزار شد که یک صحنه از چشم داور دور مانده بود که VAR اعلام صحنه مشکوک کرد و با بازبینی صحنه مشخص شد پنالتی برای گل گهر باید گرفته شود که این تصمیم را داور تأیید کرد. پس از آن نیز یک صحنه در داخل محوطه جریمه گل گهر پیش می‌آید که داور VAR احساس می‌کند ممکن است خطایی اتفاق افتاده باشد که داور VAR از داور وسط تقاضای بازبینی می‌کند. پس از بازبینی داور وسط به درستی تصمیم بر ادامه مسابقه طبق همان اقدام اولیه گرفت که کاملا مورد تأیید است. در مبحث فنی به موضوع دعوت VAR از داور رسیدگی خواهد شد.

صفیری با اشاره به بررسی عملکرد داوران در اتاق VAR دیدار مس رفسنجان و شمس آذر قزوین گفت: یک مورد در مسابقه وجود داشت که داور برای بررسی خطای احتمالی توسط VAR برای اعلام پنالتی فرا خوانده می‌شود که داور مسابقه خوشبختانه با تحلیل درست صحنه برخورد توپ به دست بازیکن، تصمیم بر ادامه مسابقه می‌گیرد که جای خوشبختی دارد، چون تصمیم درستی گرفته می‌شود. در خصوص مطالبه VAR در این مورد نیز در کمیته داوران بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.

وی در پایان عنوان کرد: در بازی پرسپولیس و چادرملو هم هیچ تصمیمی برای تأثیرگذاری از جانب داور در نتیجه بازی نداشتیم.