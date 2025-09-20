به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در چارچوب طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال، استان همدان سهمی معادل ۱۲ میلیون اصله درخت دارد.

این طرح بزرگ که با هدف توسعه فضای سبز، کاهش آلودگی هوا، تقویت پوشش گیاهی و مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا می‌شود، از دو سال پیش آغاز شده است.

طبق اعلام معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان تاکنون بیش از ۶ میلیون اصله درخت در نقاط مختلف استان همدان غرس شده است که این رقم نیمی از تعهد چهارساله استان را پوشش می‌دهد.

بخش مهمی از این نهال‌ها در اراضی ملی، مراتع و حاشیه شهر‌ها کاشته شده تا علاوه بر بهبود شرایط محیط‌زیست، نقش موثری در مهار گردوغبار، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی ایفا کند.

کارشناسان منابع طبیعی تأکید دارند که علاوه بر کاشت، موضوع نگهداری و آبیاری این نهال‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد تا به درختان بالغ و پایدار تبدیل شوند.

با ادامه این روند و تحقق کامل سهمیه ۱۲ میلیونی همدان تا پایان چهار سال، استان می‌تواند به یکی از الگو‌های موفق کشور در اجرای طرح نهضت ملی درختکاری تبدیل شود و نقشی ماندگار در حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده ایفا کند.