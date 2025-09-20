به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای احمد نوجوان تهیه کننده این مجموعه با حضور در استودیو شبکه خبر در خصوص این مجموعه گفت: این مجموعه در دو فصل بر اساس موضوع‌های واقعی ساخته شده است و رویای ریحانه در راستای سند تحول رسانه ملی و سیاست‌های کلی جمعیتی کشور در مهر ماه سال گذشته پس از سپری کردن مراحل تحقیق و پژوهش و با توجه به واقعی بودن سوژه‌های ما در مهر ماه وارد مرحله پیش تولید شد و در بهمن ماه سال گذشته وارد فاز تولید شدیم تا اواخر خرداد ادامه داشت و الان هم در مراحل پس تولید و رسیدن به پخش هستیم و از امشب از شبکه ۲ سیما پخش می‌شود.

نوجوان درباره داستان‌های واقعی این مجموعه گفت: ایده اصلی سریال رویای ریحانه مستند‌های واقعی بود که قبلا ساخته شده بود و ما آنها را به فیلمنامه داستانی تبدیل کردیم و این اتفاقاتی که در سریال شاهد آن بودیم قبلا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: کار پشت سر هم پخش می شود و با توجه به این که ما در داستان به دو فصل اتمسفری رسیده بودیم یعنی قبل از بازسازی زایشگاه و بعد از بازسازی زایگاه با صحبتی که با مدیران مرکز سیمرغ داشتیم به این نتیجه رسیدیم که 11 قسمت اول را آقای میثم حسن زاده کارگردانی کنند و از قسمت 12 تا 26 که بعد از بازسازی می شود آقای مسعود دهنوی کارگردانی کنند .

نوجوان افزود: این یک فرم جدیدی بودکه رضایت همه را در پی داشت و ما با کارگردانها در راستای کیفیت کار بحث ها و مباحثه ها داشتیم و این موجب شد که دو نگاه متفاوت نداشته باشیم .

وی درباره انتخاب بازیگران هم گفت: بعد از صحبتی که با کارگردانها داشتیم و بعد از طراحی شخصیت ها برای هر شخصیت به چند گزینه رسیدیم و با وسواس این بازیگران انتخاب شدند.

تهیه کننده سریال رویای ریحانه درباره نام این مجموعه گفت: ریحانه به معنای یک گل خوشبو است و به صورت تمثیلی بچه و نوزاد شبیه به یک گل خوشبو است و با توجه به کاراکتر اصلی مجموعه که رویای پزشک شدن دارد، با جمع بندی که با کارگردانها و دیگر مسئولان داشتم در خصوص نام این کار به رویای ریحانه رسیدیم.

نوجوان درباره دشواری تولید هم گفت: یکی از چالش های جدی که در این مجموعه داشتیم بحث لوکیشن و دکور بود ، با توجه به قصه های موجود ما باید زایشگاه را می ساختیم که این امر هم هزینه بر و هم زمان بر بود ولی با همفکری همه دوستان به نتیجه رساندیم.

نوجوان درباره تغییرات کار گفت: به طبع هر قدر در حوزه جمعیت و فرزند آوری تلاش کنیم باز هم کم است ما باید همه توان و تلاشمان را بگذاریم که روز به روز در حوزه جمعیت و فرزند آوری به اتفاقات بهتری برسیم.

تهیه کننده رویای ریحانه در پایان درباره ساخت فصل های بعدی این مجموعه گفت: با توجه به ظرفیت ها و قصه هایی که موجود هست امکان کار برای فصل های بعدی هم وجود دارد ولی تصمیم آن با مدیران محترم سازمان و مرکز سیمرغ است که آیا فصلهای بعدی ساخته بشود یا نشود.