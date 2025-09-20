

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان شمسایی که در مجموعه سرپوشیده سوپا در شهر کوانتان نخستین بازی خود را با نمایشی مطلوب و به ثمر رساندن ۱۲ گل پشت سرگذاشتند.

ایران این دیدار را با ترکیب مهدی رستمی‌ها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی و مهدی کریمی به عنوان بازیکنان شروع کننده آغاز کرد و علیرغم لرزاندن تیرک دروازه حریف و حملات بسیار پرتعداد برای به ثمر رساندن نخستین گل نزدیک به ۸ دقیقه صبر کرد تا اینکه حسین سبزی بازیکن شماره ۴ با ضربه‌ای دقیق و غیرقابل مهار قفل دروازه بنگلادش را باز و راه را برای گلزنی بیشتر هموار کرد.

حسین طیبی (۲ گل)، محمدحسین بازیار، مسعود یوسف و بهروز عظیمی پنج بار دیگر گلزنی کردند تا ایران با نتیجه ۶-۰ نیمه اول را به سود خود خاتمه دهد.

نیمه دوم این دیدار که با تعویض‌های پرتعداد همراه بود با گلزنی محمدحسین بازیار و چند شلیک به تیر دروازه آغاز شد. در ادامه علی خلیلوند و سعید مومنی دروازه‌بان ایرانی با شلیک‌های مهارنشدنی برای ایران گلزنی کردند.

در ادامه حسین طیبی، مهدی کریمی و امیرحسین غلامی موفق به گلزنی شدند تا ایران با نتیجه ۱۲-۰ نخستین حریف را از پیش رو بردارد.

تیم ملی فوتسال دوشنبه ساعت ۱۱:۳۰ در مجموعه ورزشی سرپوشیده سوپا مقابل امارات صف‌آرایی خواهد کرد.