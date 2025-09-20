پخش زنده
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵، از برنامه ریزی برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی ویژه در مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو با اشاره به طرح شهرداری تهران در استقبال از مهر و بازگشایی مدارس، گفت: همزمان با مهرماه، نظافت ویژه محدوده و حیاط مدارس، مسیرهای تردد و ورودیها در دستور کار قرار گرفته تا فضای آموزشی برای حضور دانشآموزان پاکیزه و نظیف باشد. در همین راستا، کمپین دانشآموزی مدیریت پسماند در چهار محدوده شهری با هدف آموزش و ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ آغاز شده است.
وی افزود: تفاهمنامهای میان سازمان مدیریت پسماند و اداره کل آموزش شهروندی در حال انعقاد است که براساس آن موضوعات مرتبط با پسماند در محتوای آموزشی مدارس گنجانده خواهد شد. همچنین کتابچههای آموزشی و بروشورهای اطلاعرسانی میان دانشآموزان توزیع و کارگاههای آموزشی در مدارس برگزار میشود تا از طریق آموزش چهرهبهچهره انتقال مفاهیم مورد نظر به صورت مؤثر انجام شود.
قضاتلو به برگزاری کارگاههای آموزشی به صورت منظم و هماهنگ در مرکز آموزش سازمان مدیریت پسماند برای مدارس درخواست دهنده یا گروههای دانش آموزی اشاره و تصریح کرد: اجرای برنامههای مفرح شاد و هنری برای کودکان، دریافت کتابهای درسی قدیمی از دانش آموزان و اهدای پاداش به آنها در ازای تحویل همچنین اجرای نمایشهای آموزنده با محوریت مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ از دیگر اقداماتی است که با هدف جلب مشارکت کودکان و نوجوانان انجام میشود. چرا که تجربه نشان داده است که آموزش این گروه سنی اثرگذاری عمیقی بر خانوادهها دارد و میتواند فرهنگ زیستمحیطی و کاهش تولید زباله را در جامعه گسترش دهد.