مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان از شکسته شدن رکورد تاریخی تولید و تصفیه شکر در این شرکت به میزان ۲۱۰ هزار تن در سال برای اولین بار خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین نصیریان اظهار کرد: شرکت حکیم فارابی که از سال ۱۳۸۷ بهره‌برداری از آن آغاز شده، با ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ هزار تن شکر خام و ۱۷۵ هزار تن شکر سفید در سال، برای نخستین بار رکورد تصفیه شکر را شکست.

وی افزود: این شرکت در راستای افزایش تنوع محصول و ایجاد ارزش افزوده، از سال ۱۳۹۳ به عنوان تنها تولیدکننده شکر دارویی کشور فعالیت خود را آغاز کرده و موفق به اخذ پروانه استاندارد «ایزو ۲۲۰۰۰»، گواهی «GMP» و «IRC» از سازمان غذا و دارو شده است.

مدیرعامل شرکت حکیم فارابی تصریح کرد: ظرفیت تولید شکر دارویی این شرکت ۱۵ هزار تن در سال است که به دلیل عدم الزام تمامی شرکت‌های دارویی به استفاده از تولید داخلی، تنها بخشی از این ظرفیت تولید می‌شود. البته اخیرا با سازمان غذا و دارو جلساتی برگزار شده تا این موضوع ساماندهی شود.

نصیریان به دیگر تولیدات این شرکت در حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹، سالن تولید «شکر‌های ویژه» با نام «شکرستان» با ۲ خط تولید شامل شکر ساشه در چهار طعم طبیعی (لیمویی، زنجبیلی، هلی و دارچین) و خط تولید شکر پودری برای استفاده در صنایع مکمل‌سازی و قنادی راه‌اندازی شده است.

اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی بومی

وی همچنین به نقش این شرکت در اشتغال‌زایی منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: در مجتمع حکیم فارابی حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر به‌طور مستقیم و ۷۰۰ نفر به‌صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند که تقریبا تمامی آنها بومی منطقه هستند و تمام فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی توسط نیرو‌های متخصص خود شرکت انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت فارابی با تاکید بر اینکه این مجتمع یک «صنعت سبز» است گفت: وجود بیش از ۱۰ هزار هکتار فضای سبز نیشکر در این شرکت، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن اکسیژن تولید و بیش از ۲۵۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن جذب می‌کند که این میزان در کل شرکت‌های تابعه توسعه نیشکر به میلیون‌ها تن می‌رسد و همچنین در کاهش ریزگرد‌ها و تلطیف هوای استان نقش به‌سزایی دارد. این عرصه‌های وسیع همچنین به محلی برای حیات وحش و تکثیر گونه‌های کمیاب پرندگان تبدیل شده است.

اجرای پایلوت آبیاری زیرسطحی در راستای مدیریت مصرف آب

نصیریان با اشاره به شعار سال و ضرورت سرمایه‌گذاری برای تولید، از اجرای طرح پایلوت آبیاری زیرسطحی در یکی از مزارع خبر داد.

وی ادامه داد: با توجه به قرارگیری ایران و به‌ویژه خوزستان در منطقه‌ای کم‌باران، این روش نوین می‌تواند منجر به کاهش محسوس مصرف آب شود و در صورت موفقیت، در سایر مزارع نیز تسری خواهد یافت.