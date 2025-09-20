مسابقات چوب کشی قهرمانی استان در ۲ بخش آقایان و بانوان در ورزشگاه رضازاده اردبیل برگزار و برترین ها به رقابتهای کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دراین مسابقات که با شرکت ۶۰ ورزشکار از شهرستان های استان در دو بخش آقایان و بانوان به همت هیات ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی برگزار شد در اوزان مختلف در بخش آقایان عرفان فرهاد پور از پارس آباد- الیار اصغری از اردبیل و مهدی فتحی از نمین اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان هم لیلا مغانلو از پارس آباد، گلناز هاشمی از گرمی و نیوشا ابراهیم پور از خلخال مقام های برتر را از آن خود کردند و به مسابقات کشوری راه یافتند.