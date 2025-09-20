

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهرابی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت. سهرابی در این گروه با نتیه ۹ بر صفر و ضربه فنی گور خاچاتریان از ارمنستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان کشتی خواهد گرفت.