رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ساماندهی و تکمیل نواقصات ورزشگاه یادگار امام تبریز
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی از تلاش ویژه مجموعه مدیریتی استان برای ساماندهی و تکمیل نواقصات و الزامات AFC ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حیدر فتحزاده در حاشیه بازدید از ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اظهار کرد: تیم تراکتور یک سرمایه اجتماعی عظیم برای استان آذربایجان شرقی و کل کشور به شمار میرود و نماد اشتراکات فرهنگی، وحدت مردم، قومیتها و اقشار مختلف جامعه است.
وی افزود:تراکتور در تاریخ هفتم مهر امسال در چارچوب بازیهای لیگ نخبگان آسیا میزبان تیم الوحده امارات خواهد بود و تلاش مجموعه مدیریتی استان آماده سازی ورزشگاه، رفع نواقصات و عمل به الزامات مورد نظر AFC است تا بتوانیم میزبانی شایستهای را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق این امر ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده که با تلاشهای همکاران و پیگیریهای مجدانه شخص استاندار آذربایجان شرقی جذب میشود از محل منابع استانی هم ۴۲ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی به این امر اختصاص مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در جلسات مختلف ایرادات AFC به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفته و با مساعدتهای مجموعه مدیریتی استان و در راس آن شخص استاندار محترم همه نواقصات به موقع رفع خواهد شد تا مطالبه به حق مردم در ارتباط با پشتیبانی کامل از تیم تراکتور جامه عمل پوشانده شود.
وی در ادامه از تلاشها و پیگیریهای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در جهت تامین و تخصیص به موقع اعتبارات لازم در جهت تعمیر و تجهیز ورزشگاه یادگار امام(ره) و پشتیبانیهای بیدریغ شخص رئیسجمهور از تیم تراکتور قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: تیم تراکتور همچون گذشته با بازیهای مقتدرانه هم در لیگ نخبگان آسیا و هم در لیگ برتر و سایر رقابتها، رقیبان را پشت سر گذاشته و دل صدها هزار هوادار پرشور خود را شاد کند.