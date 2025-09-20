به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاه‌های خوزستان روز جمعه با حضور ورزشکارانی از سراسر استان در اهواز برگزار و با درخشش ورزشکاران اهوازی همراه شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم باشگاه عفری اهواز با کسب ۱۶۲ امتیاز عنوان نخست را به دست آوردT همچنین تیم باشگاه انعطاف اهواز با ۱۵۲ امتیاز در جایگاه دوم و تیم هیات ماهشهر نیز با ۸۲ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

نفرات برتر این مسابقات با نظر کمیته فنی هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان، برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی که مهرماه امسال در کرج برگزار می‌شود، معرفی و اعزام خواهند شد.

حضور علاقه مندان بیشمار این رشته در سالن شهید مرعشی اهواز از نکات مهم این دوره از مسابقات بود. در برخی از دسته ها، رقابت بین حریفان بسیار نزدیک بود.

بیش از ۵۰ هزار خوزستانی در رشته های تحت پوشش هیات بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کنند و ورزشکاران استان جزو برترین های این رشته به شمار می روند.