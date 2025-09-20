کلاهبرداری فروش زمینهای مسکونی با اخاذی ۲۸ هزار میلیاردی
رئیس پلیس آگاهی فراجا از انهدام باندی که با جعل اسناد و تنظیم دهها هزار قرارداد صوری، ۲۸ هزار میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بودند، خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار محمد قنبری در تشریح این پرونده اظهارکرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان فروش زمینهای مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد، متهمان ابتدا زمینهای با ارزش را در استانهای مختلف کشور شناسایی و پس از گرفتن اسناد مالکیتی از مالکان با ترفندهای مختلف سپس تنظیم قولنامه جعلی مابین خود و آنها، این زمینها را به سازمانهای مختلف به عنوان زمین دارای مجوز معرفی و عرضه میکردند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: این باند مجرمانه حتی با تفکیک قطعات زمین و تبلیغ آن به عنوان زمینهای مسکونی آماده ساخت و ساز موفق به جذب مبالغ کلانی از مردم شده بودند.
وی اضافه کرد: بررسیها نشان میداد متهمان به همین اقدامات بسنده نکرده بودند و در ادامه با چاپ و تنظیم حدود ده هزار فقره قرارداد جعلی در سر برگ شرکتهای تعاونی مختلف، همان زمینها را بار دیگر به مردم واگذار کردهاند که در نتیجه تعداد زیادی از مردم قربانی این کلاهبرداری شدهاند.
قنبری تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سه نفر از متهمان اصلی در تهران و یکی از استانهای شمالی کشور دستگیر شدند که در بازجوییهای تخصصی به جرایم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، با قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.
وی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان میزان کلاهبرداری این افراد بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: این پرونده نشان داد که مجرمان با شیوههای جدید و پیچیده قصد فریب مردم را داشتند که خوشبختانه با هوشیاری و تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی فعالیت این باند بزرگ پیش از وارد کردن خسارتهای بیشتر متوقف شد.
قنبری به مردم توصیه کرد: هنگام خرید و فروش زمین و ملک از اصالت اسناد اطمینان حاصل و تنها از طریق مراجع قانونی و دفاتر معتبر اقدام به معامله کنند.
وی در پایان با بیان اینکه مبارزه با کلاهبرداریهای کلان نیازمند همکاری جمعی است، از سازمانها و دستگاههای مسئول خواست در فرایند خرید، فروش و واگذاری زمین، استعلام اصالت اسناد و بررسی هویت فروشندگان نقش پیشگیرانه داشته باشند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهند.