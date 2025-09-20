پخش زنده
امروز: -
احمد دنیامالی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: از بازگشت ورزشکاران ایرانی خارج از کشور استقبال میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با تأکید بر اینکه ورزشکاران مهاجرتکرده همچنان ایرانی و سرمایههای کشور به شمار میآیند، گفت: شرایط بازگشت برای ورزشکاران قهرمانی و همچنین افرادی که توانایی فعالیت در عرصههای مدیریتی و مربیگری دارند، فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه این افراد سرمایههای ایران هستند، عنوان کرد: ورزشکارانی که از ایران مهاجرت کردند همچنان ایرانی هستند و آنها را فرزندان خود میدانیم. برای آنهایی که قابلیت ورزش قهرمانی دارند شرایط برگشت را مهیا میکنیم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: همچنین از بازگشت آن دسته از افرادی که میتوانند در بحث مدیریتی و مربی گری وارد بشوند نیز استقبال میکنیم.