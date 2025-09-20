شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری ۱۰۸ میلیارد تومانی و تمهیدات گسترده، شامل بهسازی ایستگاه‌ها و راه‌اندازی قطار‌های فوق‌العاده، موفق به افزایش ۱۹ درصدی سهم خود در انتقال زائران اربعین ۱۴۰۴ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ریزی‌های دقیق و سرمایه‌گذاری بی‌سابقه، گام بلندی در تسهیل سفر زائران اربعین ۱۴۰۴ برداشت.

با اختصاص ۱۰۸ میلیارد تومان برای ارتقاء ظرفیت و کیفیت خدمات، سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران امسال ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این اقدامات شامل تجهیز و بهسازی کامل ایستگاه‌های کلیدی مانند اهواز و خرمشهر، بهینه‌سازی مسیر ریلی خرمشهر - شلمچه و راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای پرتقاضا از جمله تهران-خرمشهر بود.

نظارت مستمر و استفاده از قطارهای مدرن، تضمین‌کننده سفری ایمن و راحت برای عاشقان حسینی در این ایام مقدس بود. این دستاورد، نشان از عزم جدی راه‌آهن برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران است.