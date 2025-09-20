به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، عبداللهی با حضور در بیمارستان تشخیص و درمان انواع سرطان استان البرز ، از روند نصب و راه‌اندازی سامانه پیشرفته «گامانایف» بازدید کرد و گفت: این مرکز با هدف ارتقای ظرفیت درمانی و کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی پایتخت انجام می‌شود.

وی افزود: استقرار دستگاه گامانایف در بیمارستان تخصصی سرطان استان، گامی بزرگ در مسیر توسعه عدالت سلامت است. این فناوری بدون نیاز به جراحی باز، امکان درمان بیماران مبتلا به تومور‌های مغزی و برخی ضایعات عصبی را با دقتی در حد کمتر از یک میلی‌متر فراهم می‌کند.

وی افزود: این روش نه تنها کمترین عوارض جانبی را برای بیمار به همراه دارد، بلکه به دلیل حذف نیاز به بستری طولانی، باعث کاهش هزینه‌های درمانی و بازگشت سریع بیماران به زندگی روزمره می‌شود وجود چنین تجهیزاتی در البرز، مانع از اتلاف وقت و هزینه مردم برای اعزام به تهران خواهد شد.

عبداللهی افزود: گامانایف با بهره‌گیری از صد‌ها پرتو گامای کنترل‌شده، تنها بافت هدف را تحت تأثیر قرار داده و از آسیب به بخش‌های سالم بدن جلوگیری می‌کند. این ویژگی موجب می‌شود بیماران با خیال آسوده‌تر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن درمان شوند.

به گفته مسئولان بیمارستان، با بهره‌برداری کامل از این سامانه، علاوه بر مردم البرز، بیماران استان‌های همجوار نیز از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.