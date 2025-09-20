توزیع بستههای ورزشی و بهداشتی بین مدارس بوشهر
در آیینی توزیع بستههای ورزشی و بهداشتی در قالب طرح مهر بانشاط به ارزش هر بسته ۶۵ میلیارد ریال بین مدارس استان بوشهر آغاز شد.
، رئیس گروه برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش درآئین اعزام کاروانهای لوازم ورزشی و بهداشتی به مدارس استان بوشهر با عنوان مهر با نشاط گفت: این طرح با هدف کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فراهم سازی زیرساختها و فضا در دستورکار معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
حمیدرضا نجفیان افزود: در همین زمینه ۲ هزار و ۸۶۲ طرح با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیارد تومان برای بهینه سازی فضاهای آموزشی، ایجاد زمین چمن مصنوعی، تجهیز و تعمیرسالنهای ورزشی در کشور هزینه شده که از نیمه اول مردادماه مرحله اول این طرح آغاز شده و امروز ۲۹ شهریور مرحله سوم این فرایند بود که ۷۸۴ اعزام کاروان ورزشی و افتتاح طرح همزمان در سراسرکشور داشتیم.
وی اضافه کرد: در قالب طرح مهر بانشاط ۶۴ هزار بسته ورزشی و ۴۰ هزار بسته بهداشتی تهیه شد که در این مرحله به مدارس ارسال میشود که ارزش طرحهای ورزشی از ابتدا تا کنون ۹۰۰ میلیارد تومان و تهیه بستههای بهداشتی و تجهیز اتاق بهداشت ۵۷۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: برای آغاز سال تحصیلی افزون بر ۹۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز و خرید وسایل سرمایشی مدارس هزینه شده است و در طرح مهر بانشاط اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای هزار و ۵۸۴ مدرسه یعنی تمام مدارس و مقاطع تحصیلی استان را داریم که شامل وسایل بهداشتی و وسایل و تجهیزات ورزشی شامل توپ والیبال، بسکتبال، فوتبال، راکت و تنیس، و میز تنیس روی روی میز است.
غلامرضا دانشفر با بیان اینکه ارزش هربسته که شامل ۱۴ کالا میشود ۶۵ میلیارد ریال است، افزود: پارسال ۵۰ درصد مدارس و امسال ۱۰۰ درصد مدارس شامل این طرح شد و همه این اقدامات برای افزایش نشاط و سلامت جسمانی دانش آموزان است.