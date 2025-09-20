اعلام فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴ میبایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی میبایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیک خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است: عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب میشود و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.