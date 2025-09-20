به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرگرد پاسدار مهدی آزادیخواه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این هفته از ۳۱ شهریور ماه آغاز و تا هفتم مهر ادامه دارد و هر روز این هفته با یک عنوان خاص نامگذاری شده است.

وی با اشاره به جزئیات برنامه‌های هفته دفاع مقدس در بندرامام خمینی (ره) افزود: برگزاری یادواره شهدای بندرامام خمینی (ره) و شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سیدحسن نصرالله در سوم مهرماه در حسینیه ثارالله و در جوار آرامگاه پنج شهید گمنام بندرامام از جمله برنامه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نواخته شدن زنگ ایثار در تمامی مدارس شهر بندرامام خمینی (ره) هم زمان با نخستین روز بازگشایی مدارس از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است که با حضور مسئولین شهری انجام می‌شود.

سرگرد پاسدار آزادیخواه تصریح کرد: دیدار با حجت الاسلام عبادی امام جمعه بندرامام خمینی (ره)، غبارروبی مزار شهدا، اردوی راهیان پیشرفت در مناطق ویژه اقتصادی بندرامام ویژه دانش آموزان، رزمایش حضور و اقتدار بسیجیان در نماز جمعه، بزرگداشت شهدای زن شاخص کشور و بندرامام خمینی، تولید محتوا‌های مرتبط با هفته دفاع مقدس و انتشار در فضای مجازی، دیدار و تجلیل از خانواده شهدا و برگزاری شب شعر دفاع مقدس از جمله دیگر برنامه‌های این هفته است.