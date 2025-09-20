به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اقلام این کاروان در قالب طرح ارتقای سطح سلامت و نشاط دانش آموزان و تقویت روحیه خدمت رسانی در جامعه به کمک خیران و همچنین خادمیاران رضوی و بسیج سازندگی استان سمنان تهیه شده است.

وی ارزش این ملزومات ورزشی و بهداشتی را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در قالب طرح شهید سلیمانی ۱۶ پروژه ورزشی با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال شامل افتتاح چمن مصنوعی در مدارس و تجهیز کلاس‌های ورزشی و بهداشتی اجرا شد.