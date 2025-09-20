به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ارشاد سلماس گفت:این نمایشگاه شامل ۸۵ اثر هنری است که توسط ۱۸ هنرمند به نمایش گذاشته شده است آثار در دو بخش عکس و فتو مونتاژ به نمایش درآمده‌اند.

پور عباس افزود:مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر‌های تجسمی می‌توانند از امروز تا یک هفته آینده از این نمایشگاه بازدید کنند.

این نمایشگاه فرصتی برای درک و تأمل در دنیای ذهن‌های خلاق هنرمندان و آشنایی با نگاه‌های متفاوت به مفهوم زیبایی.است.