نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان ذهنهای زیبا در سلماس آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ارشاد سلماس گفت:این نمایشگاه شامل ۸۵ اثر هنری است که توسط ۱۸ هنرمند به نمایش گذاشته شده است آثار در دو بخش عکس و فتو مونتاژ به نمایش درآمدهاند.
پور عباس افزود:مخاطبان و علاقهمندان به هنرهای تجسمی میتوانند از امروز تا یک هفته آینده از این نمایشگاه بازدید کنند.
این نمایشگاه فرصتی برای درک و تأمل در دنیای ذهنهای خلاق هنرمندان و آشنایی با نگاههای متفاوت به مفهوم زیبایی.است.