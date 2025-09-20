به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی حکامی قاسمی گفت: در روز ۲۷ شهریورماه امسال با بارگیری ۴۳۷ واگن و حمل ۳۳ هزار و ۱۷۷ تن بار، شاخص تن-کیلومتر مبدا مقصد به رقم ۳۷ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۹۳۵ رسید که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: عمده محمولات بارگیری‌شده شامل گندله، سنگ‌آهن، کنسانتره سنگ‌آهن و زغال‌سنگ از مبادی معدنی خواف، سنگان و پروده بوده است.

مدیرکل راه‌آهن شرق گفت: این رکورد در راستای تحقق اهداف ابلاغی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به دست آمده و با تلاش همکاران، روند افزایشی تناژ بارگیری ادامه خواهد داشت.

علی حکامی قاسمی افزود: راه‌آهن شرق در شاخص تن-کیلومتر مبدا مقصد رتبه نخست و در تناژ بارگیری رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و در روز ۲۷ شهریور نیز موفق به کسب رتبه اول کشور در تناژ بارگیری روزانه شد.