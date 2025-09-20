پخش زنده
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توجه به قرابت فرهنگی منطقه، دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی تبادل دانشجو با دانشگاههای جمهوری آذربایجان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد حسنزاده در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با بیان اینکه پتانسیلهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان در حوزه علمی با تمرکز بر استان اردبیل قابل توجه است؛ اظهارکرد: حوزههای علمی مزیت بزرگی برای همکاریهای دوجانبه است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای علمی جزو کشورهای برتر جهان است؛ افزود: دانشگاه محقق اردبیلی در اکثر رتبهبندیهای بینالمللی حضور دارد.
حسنزاده تبادل دانشجو و ارتباط شرکتهای دانشبنیان را دو حوزه مهم در برقراری ارتباط علمی و اقتصادی با جمهوری آذربایجان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به قرابت فرهنگی منطقه، دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی تبادل دانشجو با دانشگاههای جمهوری آذربایجان را دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در ارتباطات اقتصادی بین دو کشور، افزود: ایجاد ارزش افزوده متقابل در حوزه فناوری میتواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش رفاه در هر دو کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استان اردبیل ۵۴ شرکت دانشبنیان ثبت شده دارد که از این تعداد ۲۰ شرکت در دانشگاه محقق اردبیلی مستقر هستند، گفت: این شرکتها محصولات قابل توجهی تولید کرده و برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکنند.
حسنزاده با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران میتواند صادرات قابل توجهی در حوزه فناوری به جمهوری آذربایجان داشته باشد، افزود: مرکز پژوهشهای فرهنگی آذربایجان دانشگاه محقق اردبیلی نیز میتواند با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز مطالعاتی در سطح ملی ایجاد کند.
مجتبی دمیرچیلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان نیز به تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و گفت: استان اردبیل جزو استانهایی است که میتواند جایگاه ویژهای در این ارتباط داشته باشد.
وی به ظرفیت بسیار بالای دانشگاهها، مراکز علمی و مطالعاتی استان اردبیل اشاره کرد و افزود: اردبیل باید یک قطب علمی و مرکز تحقیقاتی تأثیرگذار در حوزه قفقاز باشد و این امکان نیز از هر جهت وجود دارد.
دمیرچیلو با اشاره به نقش مهم دانشگاهها و مراکز علمی در حوزه تصمیمسازی، تاکید کرد: مراکز علمی باید تولیداتی داشته باشند که در تصمیمگیری صحیح به تصمیمسازان کشور کمک کنند.