به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حسن صیاد زمردی گفت: مودیان گروه‌های اول، دوم و سوم که میزان فروش و درآمد خالص آن‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از حدنصاب‌های تعیین‌شده است، برای برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه‌های پیش فرض خود را حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری کنند

وی افزود: بر این اساس، مشاغل انفرادی با فروش یا درآمد خالص بیش از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و مشاغل مشارکتی با بیش از ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد می‌توانند با تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: اظهارنامه‌های عملکرد سال ۱۴۰۳ که به صورت پیش‌فرض تأیید یا پس از تکمیل تسلیم شود، مطابق ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، برگ قطعی مالیات بدون رسیدگی و بر اساس مالیات تعیین شده صادر و ابلاغ خواهد شد.